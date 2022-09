Menina de 12 anos mata amiga de 13 anos com tiro na nuca após desentendimento

(Foto:Reprodução) – Uma trágedia tem causado comoção na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Uma menina de 12 anos matou amiga de 13 anos com um tiro na nuca na manhã desta terça-feira (27).

A Polícia Civil de Taubaté apreendeu a menina autora do crime. Aos agentes Polícia Civil ela confessou o homicídio.

De acordo com a Polícia ao Correio do Interior, o crime aconteceu na casa da vítima no bairro Jardim Paulista. A adolescente de 13 anos foi até a casa da amiga pela manhã, e com uma arma a menina de 12 deu um tiro em Ana Lívia.

Ana Lívia foi encontrada apenas horas depois. Sobretudo a menina que atirou na amiga, foi encontrada pela Polícia na escola.

A menina de 12 anos matou amiga com uma pistola calibre 380. A Polícia Civil apreendeu arma no local do crime.

Para os policiais a menina disse que pegou a arma na casa de um tio durante o fim de semana. Até a publicação da reportagem, a polícia não havia informado de quem de fato é a arma.

Ainda em depoimento aos policiais, a menina disse que matou amiga de 13 anos porque teve um desentendimento com a vítima.

Por fim, a Polícia Civil com o DEIC de Taubaté apura do caso em detalhes. (Com informações do Metrópoles e Correio do Interior).

Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/15:40:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...