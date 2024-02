Carro atropela família e arremessa crianças no meio da rua; vídeo

(Foto: Reprodução)- Mãe foi atropelada com as duas filhas, enquanto empurrava carrinho de bebê, em Petrolina de Goiás (GO). Crianças tiveram apenas escoriações

Um carro atropelou uma mulher que levava duas crianças por uma rua da cidade de Petrolina de Goiás, a cerca de 74 km da capital Goiânia. Um vídeo mostra o momento em que a mãe arrasta um carrinho de bebê com as filhas e, em seguida, é atropelada pelo veículo enquanto aguardava no espaço de retorno em uma avenida.

O caso aconteceu na terça-feira (13/2) e a família aguardava para atravessar a vida no momento do acidente.

Segundo informações da Polícia Militar, a motorista do carro, que não teve o nome divulgado, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ainda segundo a PM, a mãe ficou ferida e uma das filhas teve escoriações. As três foram encaminhadas a uma unidade de saúde por socorristas e a motorista foi levada para a delegacia.

Veja as imagens:

Carro atropela família e arremessa crianças no meio da rua. Leia mais:https://t.co/PnPnqFCAJr pic.twitter.com/RbeZ5t1jZv — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 16, 2024

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/10:25:30

