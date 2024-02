Em surto, homem tenta abrir porta e morre em voo com ministros de Lula

Ministro Wellington Dias postou foto ao lado da equipe, sem citar o caso no voo. (Foto: Reprodução / X @wdiaspi)

A vítima, que não teve a identidade revelada, passou mal, gritou e tentou abrir a porta da aeronave. Ele foi contido, mas teria tido uma convulsão e faleceu.

Na madrugada desta quinta-feira (15), um homem morreu durante um voo que levava os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Etiópia. A morte foi confirmada à Folha de São Paulo pela Ethiopian Airlines, responsável pela viagem.

Na aeronave, estavam a bordo os ministros da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho; dos Direitos Humanos, Silvio Almeida; da Igualdade Racial, Anielle Franco; e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

A vítima, que não teve a identidade revelada, passou mal, gritou e tentou abrir a porta da aeronave durante o voo. Ele foi contido, mas teria tido uma convulsão e faleceu. O caso aconteceu na metade do trajeto, com duração total de 10 horas.

Segundo a assessoria de comunicação de Anielle Franco, a equipe de ministros de Lula não teve “nenhum contato” com o homem. Eles acompanham o presidente Lula em viagem pela África.

Sem comentar o incidente, o ministro Wellington Dias fez uma postagem sobre a chegada à Etiópia. Confira:

Acabo de aterrissar em Adis Abeba, acompanhado dos ministros @silviolual, @aniellefranco e @viniciusdecarvalho, para participar da Cúpula da União Africana, ao lado do presidente @LulaOficial.

Nossa missão aqui será unir esforços para a criação da Aliança Global para o Combate à… pic.twitter.com/QQetgenGXn

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/10:47:33

