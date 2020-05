Homem e cachorro são encontrados mortos dentro de casa em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Acionada a Polícia Militar conversou com vizinhos, que disseram não ter ouvido nada estranho. Anesio era deficiente físico e fazia tratamento de câncer. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os trabalhos no local.

Conforme as informações do boletim de ocorrências, Anesio não era visto desde o último sábado (02). Sendo assim, o irmão decidiu ir até a casa dele. Quando chegou, encontrou tudo fechado e a residência com um forte odor.

