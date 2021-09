Motociclista morre ao cair da ponte do Rio Jamanxim na Vila Isol em Novo Progresso

A ponte Vicinal do Jamanxim liga a comunidade a área rural do município de Novo Progresso

Um motociclista morreu neste domingo 27 de setembro de 2021, depois de cair da ponte na Vicinal do Jamanxim, sobre o rio jamanxim no distrito de Vila Isol (km 1000), no município de Novo Progresso.

Conforme Boletim de Ocorrência registrado na DEPOL , o casal estava em um acampamento no mato, no outro lado do rio, o motociclista Jacinto Santos Filho , de 46 anos ,saiu na companhia de Cleycivania dos Santos Soares Caninde , de 24 anos, com destino a comunidade de Vila Isol para comprar cerveja, por volta das 21h00mn, não haviam retornado. Amigos e familiares fizeram buscas na vicinal e não os encontraram na noite. Retomada as buscas na manhã desta segunda-feira 27 de setembro de 2021, foram localizados. “Os dois com a motocicleta caíram da ponte no Rio Jamanxim, no local tem muita pedra , água está bem abaixo do nível”.

Jacinto Santos Filho , foi encontrado sem vida , a mulher Cleycivania dos Santos Soares Caninde , de 24 anos, foi socorrida encaminhada para o Hospital Municipal de Novo Progresso, estado de saúde não foi divulgado.

As reais causas do acidente ainda é desconhecida, os dois haviam ingerido bebida alcoólica.

