No fim, Palmeiras vence São Paulo e acaba com jejum

Palmeiras venceu o clássico, em duelo recheado de polêmicas | Foto: Arte: Designi

Palmeiras superou problemas, gol anulado e no fim vence o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Alviverde perdeu por 2 a 1 na ida e precisa buscar o resultado.

Já o São Paulo joga na quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Nacional, no Morumbis, também pela volta da Libertadores. O Tricolor garantiu um empate por 0 a 0 jogando no Uruguai e precisa de uma vitória simples para avançar.

UM POUPA, E O OUTRO NÃO

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com força máxima e Estêvão entre os titulares —mesmo com a decisão contra o Botafogo no meio de semana.

Já o São Paulo escalou poucos titulares como Rafael, Arboleda e Ferreira.

PALMEIRAS DOMINA AÇÕES, MAS SÃO PAULO LEVA MAIS PERIGO NO 1º TEMPO

O Palmeiras aproveitou o time repleto de titulares e dominou as ações contra a equipe reserva do São Paulo. No entanto, as chances do Tricolor foram mais perigosas.

Weverton salvou o Palmeiras aos 26 minutos, quando André Silva finalizou forte cruzado após grande jogada coletiva. Foi a grande chance da primeira etapa. Três minutos depois, foi a vez de Patryck finalizar com muito perigo.

A equipe de Abel Ferreira melhorou nos minutos finais e teve um grande volumes ofensivo (fora 14 finalizações no 1º tempo, cinco delas no gol). Mas faltou acionar mais Estêvão, que participou pouco do jogos nos primeiros 45 minutos.

PALMEIRAS VOLTA MELHOR, E SÃO PAULO RECORRE A TITULARES

O Palmeiras começou o segundo tempo mais incisivo e conseguindo colocar Estêvão no jogo. Veiga teve uma grande chance logo aos 3 minutos, mas chutou fraco no meio do gol. Mas aos 6, Flaco abriu o placar.

O São Paulo recorreu ao banco e colocou no jogo Alan Franco, Calleri, Lucas, Luiz Gustavo e Luciano. Foi com Luciano que o Tricolor chegou ao empate. A equipe melhorou muito com as entradas dos titulares e sofreu menos.

A equipe de Abel Ferreira até fez o segundo com Lázaro, mas o VAR chamou Claus para anular o gol por interferência de Flaco López, impedido, no lance.

No último segundo, Rony cruzou e Flaco garantiu a vitória.

JOGADOR DO SÃO PAULO DEIXA ESTÁDIO DE AMBULÂNCIA

O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, deixou o Allianz Parque de ambulância após sofrer queda feia no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Atenção para imagens fortes no vídeo.

O lateral esquerdo subiu para cabecear a bola, mas bateu a cabeça no chão ao cair. O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo.

A queda ocorreu após contato de jogo. Patryck foi tocado no ar na disputa por bola com Estêvão e acabou perdendo o equilíbrio, caindo de mau jeito.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Rony) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Maurício), Estevão (Felipe Anderson) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO

Rafael, Sabino, Arboleda e Ferraresi; Moreira (Lucas Moura), Bobadilla, Michel Araújo (Luciano), Rodrigo Nestor (Luiz Gustavo) e Rato; Ferreira (Patryck) (Alan Franco) e André Silva (Calleri). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 35.791

Renda: R$ 3.635.550,69

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Abel Ferreira, Gustavo Gómez, Vitor Reis (PAL); Sabino e Luciano (SAO)

Cartão vermelho: João Martins (PAL) e Luciano (SAO)

Gols: Flaco López, aos 6 minutos e aos 56 minutos do 2º tempo (PAL); Luciano, aos 26 minutos do 2º tempo (SAO)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/09:25:07

