Vídeo – Chacina em praça deixa quatro mortos na zona norte do Rio de Janeiro

Foto: Reprodução | Um tiroteio ocorrido na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, deixou quatro pessoas mortas e três feridas no fim da noite de domingo (18).

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os criminosos responsáveis pelo ataque fugiram do local logo após efetuarem os disparos. Ao todo, sete pessoas foram atingidas.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local no início da madrugada de segunda-feira (19) e confirmou a morte de dois homens que não resistiram ao ataque e morreram ainda na praça.

Uma terceira vítima foi socorrida ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas não resistiu. Os outros quatro feridos foram levado ao Hospital Federal do Andaraí, onde uma das vítimas também veio a falecer.

Na noite de domingo (17), desde às 18h00, um grupo musical de samba se apresentava na praça, motivo da aglomeração no espaço. Imagens que circulam pelas redes sociais registraram o momento do tiroteio.

Nos vídeos, é possível observar pessoas correndo aos gritos e tentando se proteger dos disparos. O barulho dos tiros também pode ser ouvido. Veja:

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as autoridades investigam as mortes de:

Gabriel Pereira Candido, de 24 anos;

Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos;

Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos;

Thailon Martins Lucas, de 17 anos.

Ainda em nota, a polícia informou que uma perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

