Carro de igreja fica destruído após suposto incêndio criminoso em Itaituba

Veículo completamente destruído.(Foto:Reprodução Portal Giro) – Incêndio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (3) e deixou o veículo completamente destruído.

Um suposto incêndio criminoso destruiu o carro da Igreja Elshadday, localizada no bairro Nova Itaituba, na área do lago do Irajá. Segundo informações repassadas pelo pastor Samuel Guterres, o incêndio aconteceu por volta das 02h da madrugada, enquanto os membros da igreja estavam na casa pastoral anexa.

A tese de incêndio criminoso é reforçada pelo fato do carro ter sido encontrado há alguns metros de distância do local onde originalmente havia sido estacionado, atrás da igreja, tendo sido empurrado, pois estava com as portas travadas. Além disso, foi constatado também que a tampa do tanque de gasolina do veículo estava aberta.

Por: Portal Giro

