Carro de R$ 565 mil de Roberto Carlos fica parado na rua por falta de gasolina

O Rei Roberto Carlos teve um dia de plebeu nesta segunda-feira (22) quando o seu carro, um Audi R8 Spyder avaliado em R$ 500 mil, sofreu uma pane seca por falta de combustível no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista com o carrão parado na rua.

