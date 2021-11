Calçada cede e pessoas caem em tubulação de rio em Santa Catarina;Vídeo

Calçada cede e pessoas caem em tubulação de rio em Joinville (Foto:Reprodução)

Acidente aconteceu na abertura do Natal Cultural. Trinta e três pessoas foram resgatadas pelos Bombeiros Voluntários

Uma calçada cedeu e 33 pessoas caíram na tubulação do Rio Cachoeira, em Joinville, Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (22). O acidente ocorreu na Avenida Beira-Rio, próximo à prefeitura, por volta das 20h, durante a abertura do Natal Cultural, tradicional evento da cidade.

As pessoas caíram em uma galeria instalada nas obras de macrodrenagem do rio Mathias, que começaram em junho de 2014 no Centro de Joinville. Os Bombeiros Voluntários enviaram 25 profissionais para realizar o atendimento das vítimas.

As vítimas do acidente, 21 adultos e 12 crianças, foram encaminhadas ao Hospital Municipal São José e ao Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. A prefeitura informou que nenhuma delas teve ferimentos graves. A informação inicial era de que uma das crianças estava em estado grave.

Após o resgate, técnicos do Instituto Geral de Perícias e da Polícia Civil estiveram no local e fizeram um registro preliminar com fotos. Nesta terça (23), profissionais da Secretaria de Infraestrutura Urbana e da Defesa Civil vão continuar a vistoria com uma avaliação detalhada da estrutura do local.

A cerimônia do Natal Cultural foi interrompida durante 40 minutos e, apesar do susto, retomada após o socorro aos feridos. Nas redes sociais, moradores da cidade criticaram o fato de a festa continuar enquanto bombeiros ainda procuravam mais feridos no rio. Conforme a gestão municipal, a cerimônia somente foi retomada após todas as vítimas serem atendidas e a prefeitura receber a informação de que não havia nenhuma pessoa em estado grave.

