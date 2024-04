Carro derruba poste na avenida Júlio César, em Belém; VÍDEO

A colisão do contra um poste ocorreu em momento de chuva em Belém (foto: Reprodução/ Grupo de Whatsapp)

A queda ocorreu durante a manhã chuvosa deste domingo (14).

Um carro colidiu com um poste na avenida Júlio César esquina com a avenida Centenário, próximo ao elevado, no bairro de Val-de-Cans, nas primeiras horas da manhã chuvosa deste domingo (14). Durante a chuva, imagens do veículo e da via pública onde ocorreu o acidente foram registradas e postadas nas redes sociais. Devido ao tombamento do poste, algumas áreas próximas ficaram sem energia elétrica.

Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. Conforme a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o sinistro ocorreu no sentido Aeroporto-Almirante Barroso. Devido a colisão durante a forte chuva, o poste ficou tombado sobre o carro e a fiação elétrica se rompeu. Toda a via precisou ser interditada e agentes de trânsito estiveram no local orientaram os condutores para que pudessem desviar e seguir por vias alternativas.“A Semob informa que a avenida Júlio César, no trecho em questão, está totalmente interditada para que a concessionária de energia realize a troca do poste elétrico. Os condutores estão sendo desviados pela Rua Santo Amaro, seguindo pela Rua da Assembleia, Canal São Joaquim e acessando novamente a avenida Júlio César”, comunicaram por nota.

Falta de energia elétrica

O tombamento do poste fez alguns bairros próximos ao local ficarem sem energia elétrica durante a manhã. Por meio de nota, a Equatorial Pará informou que “equipes técnicas já estão trabalhando para substituir o poste que sofreu abalroamento na avenida Júlio César, em Belém, e restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados no menor tempo possível”.

Veja vídeo:

Carro derruba poste na avenida Júlio César, em Belém.

Carro derruba poste na avenida Júlio César, em Belém.

“A empresa reforça aos clientes que sempre procurem os canais de atendimento oficiais para relatar quaisquer ocorrências. Os canais são: agências ou postos credenciados; 0800 091 0196; o aplicativo Equatorial Energia; o site www.equatorialenergia.com.br; ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200”, diz o comunicado.

