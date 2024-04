Palmeiras supera o Vitória em Salvador na estreia do Campeonato Brasileiro | Foto: Reprodução

Atual bicampeão não exibiu um futebol vistoso no Barradão, mas fez o suficiente para vencer por 1 a 0 na largada do Nacional, com gol de Richard Ríos.

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras começou com o pé direito a sua luta pelo tri. Em Salvador, no estádio Barradão, o Verdão não apresentou um futebol exuberante, mas fez o suficiente para derrotar o Vitória por 1 a 0, com gol de Richard Ríos aos 20 minutos do primeiro tempo. A vantagem no placar deu à equipe de Abel Ferreira uma certa tranquilidade, que se transformou em preguiça em alguns momentos. Ou falta de atenção, como no lance em que Rony, com o gol aberto, demorou uma eternidade para definir, foi desarmado e desperdiçou a chance de liquidar a partida. Quase custou caro, mas Weverton estava em jornada inspirada e salvou o Verdão. A equipe palestrina volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, no Allianz Parque. Já o Leão baiano só volta a campo no domingo, no clássico Ba-Vi, novamente em casa. O jogo do meio de semana seria contra o Cuiabá, mas foi adiado devido à participação do clube do Centro-Oeste na Copa Verde.

Fonte: Jovem Pan Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/10:43:03

