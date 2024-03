Carro ‘engolido’ pelo mar é encontrado em praia de Salinas e estado surpreende moradores; vídeo

Carro encontrado na praia de Salinas, no Pará, estava destruído. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo destruído após ser retirado do mar.

Um carro do modelo Fiat Palio da cor vermelha, foi levado pelo mar nesta segunda-feira (11) em uma praia de Salinópolis, no Pará. O veículo foi encontrado por moradores que o avistaram boiando durante a maré alta registrada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro à deriva e batendo contra um muro de contenção.

“Quem perdeu um carro vermelho, tá aqui na minha porta, estacionaram e deixaram aqui”, diz um homem que encontrou o carro.

Com a ajuda de outros moradores, o carro foi retirado da água assim que a maré secou e, em outro vídeo, é possível ver ele completamente destruído, com vidros quebrados, pneus desgastados, tinta descascando e lataria amassada.

A cena não é incomum nas praias de Salinas, um dos locais mais procurados por paraenses em férias e finais de semana. No local, a maré sobe e recua por vários metros ao longo do dia, o que acaba surpreendendo alguns motoristas que não estão acostumados com a dinâmica da região, que permite veículos na faixa de areia. Até o momento, o dono do carro não foi localizado.

Carro 'engolido' pelo mar é encontrado em praia de Salinas e estado surpreende moradores.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/14:10:23

