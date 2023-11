Carro explode e deixa dois mortos em ponte de Nova York

As autoridades dos EUA e do Canadá estão investigando o caso. Existe a suspeita de que a explosão foi uma tentativa de atentado a bomba.

explosão de um carro causou destruição e a morte de duas pessoas na Ponte Rainbow, que liga os EUA ao Canadá, na região das Cataratas do Niágara, em Nova York.

De acordo com a imprensa local, as duas pessoas que morreram estavam dentro do veículo no momento da explosão. Como medida de segurança, autoridades fecharam as quatro pontes que ligam os EUA ao Canadá.

“Medidas adicionais estão a ser contempladas e ativadas em todas as passagens de fronteira do país. Estamos levando isso extraordinariamente a sério”, informou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

A Polícia local recebeu informações de uma possível ameaça de bomba na Peace Bridge, ponte que fica na mesma região.

Pelo X – antigo Twitter, a governadora de Nova York declarou que uma Força Tarefa contra o Terrorismo, do FBI, está investigando o caso.

O ministro da Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, não especulou sobre as circunstância da explosão, mas classificou o incidente como “fonte de preocupação”, segundo o jornal britânico The Guardian.

