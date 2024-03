Carro invade doceria e criança escapa por um triz de atropelamento; VÍDEO

Motorista perdeu o controle da direção e invadiu doceria em Praia Grande (SP) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Motorista perdeu o controle da direção ao ser atingido por um outro automóvel em Praia Grande (SP).

Mãe e filho escaparam por um triz de serem atropelados dentro de uma loja de doces em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1, nesta terça-feira (26), mostram o momento em que o motorista perde o controle da direção e invade o estabelecimento. Conforme apurado pelo g1, o carro sofreu uma batida e ficou desgovernado. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

No vídeo, é possível ver que o menino estava sentado em uma cadeira no salão por onde o carro passou. Ele deixou o local aproximadamente 30 segundos antes do impacto, e se deslocou até o balcão para ficar ao lado da mãe e de três funcionárias que estavam no caixa.

Antes de o carro invadir a loja, conforme apurado pelo g1, todos escutaram um estrondo, mas pouco se pôde fazer. Assim que o veículo quebrou as portas de vidro, a cliente e as funcionárias correram para o fundo da loja, enquanto a criança, por instinto, foi em direção ao automóvel.

O menino caiu no chão, mas logo levantou e correu para longe do carro. Nas imagens, é possível escutar os gritos e, no final, uma pessoa não identificada disse: “Meu Deus. Liga para a polícia”.

Acidente

A Polícia Militar (PM) informou à equipe de reportagem que foi acionada para um acidente de trânsito no sábado (23). De acordo com o relato dos envolvidos, um carro foi cruzar a Rua Botafogo e colidiu com um outro automóvel na Avenida Presidente Kennedy. O motorista do veículo atingido perdeu o controle da direção e invadiu a doceria.

Em nota, a Sodiê Doces informou que os danos foram apenas materiais. O estabelecimento ainda não sabe o valor do prejuízo, pois os responsáveis estão contabilizando o que perderam e fazendo orçamentos para substituição dos itens danificados.

A loja está funcionando normalmente com mesas e cadeiras de outras unidades da doceria. Sobre as portas de vidro, a previsão é de que novas sejam colocadas na quarta-feira (27). Por enquanto, foram colocados tapumes de madeira. Um segurança está garantindo que ninguém entre no local.

A PM afirmou que os policiais escutaram todos os envolvidos e os orientaram a registrar o boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou ao g1 que não foi localizado o registro desta ocorrência.

Assista o vídeo:

Carro invade doceria e criança escapa por um triz de atropelamento.

Leia mais: https://t.co/i0yKC7Bt4D pic.twitter.com/zndOnWZMJA — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 26, 2024

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/18:42:32

