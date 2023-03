Carros caem em cratera aberta pela chuva no Ceará, e sete pessoas ficam feridas

Chuva forte destrói estrada em Mauriti, no Ceará, e carros caem em cratera — Foto: Reprodução

Rodovia CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba, está bloqueada. Um dos feridos está em estado grave de saúde e foi levado ao Hospital Regional do Cariri, no interior do Ceará.

Chuva forte destrói estrada no Ceará e ‘engole’ dois veículos

Após a forte chuva na madrugada desta segunda-feira (27), uma cratera foi aberta na CE-384, estrada que liga o município de Mauriti, na Região do Cariri para a Paraíba. Por conta da intensidade da força da água, a cratera abriu e dois veículos acabaram caindo.

Sete pessoas ficaram feridas, dentre elas, uma criança. As pessoas feridas foram atendidas em hospitais de Mauriti. Uma delas está em estado grave e foi transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.

De acordo com o secretário de agricultura de Mauriti, Paulo Gomes, a prefeitura da cidade está em contato com o Governo do Ceará para agilizar o reparo na via. A CE-384 é um dos principais acessos da região para cidades da Paraíba e está bloqueada.

“Houve o acidente envolvendo dois veículos que acabaram caindo na cratera. Agora trabalhamos com governo estadual para verificar esse problema”, afirmou.

Mortes em Aratuba

Por conta das precipitações, 15 casas foram interditadas. As famílias foram encaminhadas a hotéis da região até a efetivação do aluguel social.

Estado de emergência

*Guaramiranga (Maciço de Baturité)

*Itapipoca (Região Norte)

*Missão Velha (Região do Cariri)

*Aratuba (Maciço de Baturité)

*Uruburetama (Região Norte)

*Altaneira (Região do Cariri)

*Antonina do Norte (Região Centro-Sul)

*Itapajé (Região Norte)

