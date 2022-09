Carros, caminhões e carregadeiras estão entre maquinários inutilizados pela PF em garimpos ilegais no Pará

Equipamentos foram inutilizados e apreendidos à beira de afluentes do Rio Parauapebas — Foto: Ascom/PF

Ao todo, 17 equipamentos foram inutilizados ou apreendidos na operação “Águas Turvas”, deflagrada esta semana em Canaã dos Carajás, onde há suspeita de poluição ambiental.

Na operação “Águas Turvas” deflagrada na manhã de quinta-feira (31) em Canaã dos Carajás, no Pará, a Polícia Federal inutilizou e apreendeu equipamentos usados na extração ilegal de minério.

No total, 17 maquinários foram inutilizados, dentre eles, oito pás carregadeiras, duas sondas, uma perfuração, que é uma espécie de túnel feita para extrair cobre, e bombas de combustível. Dois caminhões, dois carros e dois geradores foram apreendidos.

Não houve prisões, mas houve cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na residência do respectivo secretário em Canaã dos Carajás.

As regiões de garimpo no município estavam poluindo afluentes do Rio Parauapebas, de acordo com investigações de órgãos ambientais, e representantes do Legislativo e do Executivo de Parauapebas tentaram identificar o ponto de origem do problema, mas a fiscalização teria sido prejudicada pelo titular da pasta da Secretaria de Meio Ambiente de Canaã.

“Não é só o problema do garimpo, o problema é a consequência que o garimpo ocasiona na região dos rios, que tem minérios, e as pessoas não têm noção de que isso pode afetar a vida de toda uma cidade de quase 250 mil habitantes, como é a cidade de Parauapebas”, diz o chefe da Delegacia da Polícia Federal em Marabá, Ezequias Martins. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

