Carros da Força Nacional de Segurança estão abandonados em São Félix do Xingu

Carros foram utilizados em operação no sudeste do Pará em 2012. Prefeitura de São Félix do Xingu pediu a doação dos veículos, mas Ministério da Justiça negou.

Quatro caminhonetes da Força Nacional de Segurança estão abandonadas há quase cinco anos no pátio da Prefeitura de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. De acordo com a administração municipal, os carros foram usados em uma operação realizada na região sudeste do estado em 2012.

A Prefeitura de São Félix do Xingu chegou a pedir que os carros fossem doados ao município, mas isso não foi permitido. De acordo com o Ministério da Justiça, a quem a Força Nacional de Segurança é subordinada, os veículos foram doados às instituições de segurança pública de dois estados e a remição do local está sendo providenciada.

Fonte: G1 PA.

