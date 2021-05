Governador do Pará assina lei sobre reajuste de PMs e bombeiros

O governador assinará a lei sobre reajuste aos praças e praças especiais. | Foto:Marco Santos/Agência Pará

A lei sobre o reajuste salarial é válida para Praças e Praças Especiais ativos, inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Trabalhar com Segurança Pública é um das profissões mais nobres que existem, pois os agentes arriscam a própria vida para proteger a população e garantir a vida de todos. Assim, é necessário o reconhecimento e a gratificação adequada por esse tipo de trabalho.

Nesse sentido, o Governador do Estado, Helder Barbalho, assinará nesta quarta-feira (26), às 16h, em ato no Teatro Maria Sylvia Nunes, a Lei que determina o reajuste salarial aos Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

A determinação também contempla os Praças e Praças especiais inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assim como os pensionistas, conforme as regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

A medida faz parte do plano de valorização do funcionalismo público, bem como os que atuam na segurança pública do Pará, que atuam com presteza e dedicação para o bem estar da população paraense. A equiparação referente ao soldo da categoria é equivalente ao salário mínimo em vigor.

O ato representa também, o compromisso assumido com a categoria, que foi possível devido a boa gestão, que não mede esforços em prol dos servidores públicos.

Com informações da Agência Pará

