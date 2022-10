Carros de católicos são consumidos pelo fogo no sudeste do Pará

Veículos estavam estacionados em área de mata no momento do incêndio – (Foto:Reprodução / TV Liberal)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os membros da igreja tentam conter as chamas com o auxílio de baldes e panelas.

Pelo menos seis carros de religiosos, ligados à Diocese de Marabá, pegaram fogo na Ilha do Ronca, em São João do Araguaia, no sudeste do Pará, na última segunda-feira (17). Os veículos estavam estacionados em área de mata.

O governador Helder Barbalho já se reuniu com gestores da segurança pública para definir ações que vão acelerar o combate aos focos de incêndio na Serra das Andorinhas.

Incêndio na Serra das Andorinhas já dura quatro dias; governo reforça ações de combate ao fogo

Uma fake news se espalhou em grupos de WhatsApp da região apontando que o incêndio teria sido intencional e provocado por pessoas do Movimento Sem-Terra (MST) ou crime político. Em nota à TV Liberal, a Diocese de Marabá atribui o fogo a causas naturais, devido ao “clima seco propício à queimadas na região”.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

