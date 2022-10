Itaituba- Dupla atira e mata jovem em conveniência

Rafael Neves Santos foi atingido nas costas e no abdômen. (Foto| Reprodução/Giro Portal )

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o assassinato de um jovem de 25 anos de idade em uma conveniência, em Itaituba, sudoeste paraense.

Rafael Neves Santos estava bebendo com outro rapaz no estabelecimento quando dois homens chegaram numa motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o rapaz, que foi atingido no abdômen.

O estabelecimento fica na travessa Leopoldo Menezes Lobato, bairro Bom Remédio. As primeiras informações coletadas pelos investigadores da Seccional de Itaituba, ainda no local, apontam que o outro rapaz que estava com Rafael antes de ele ser ferido deixou o local, de moto, momentos antes do crime.

Os suspeitos já tinham estado na conveniência antes e voltaram para praticar o crime. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A conveniência não tem câmeras de segurança cujas as imagens ajudariam na identificação dos suspeitos. As diligências estão sendo realizadas para localizar os atiradores e desvendar a motivação do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/07:05:53

