Casal é preso no Pará suspeito de obter dados pessoais para fazer compras pelo Brasil

Os suspeitos foram detidos pela polícia pelos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica – (Foto:Reprodução / Redes sociais)

Maria foi localizada depois que a polícia a encontrou em posse de um objeto no nome de uma outra pessoa

Maria Clara da Silva Pereira e Hugo Leonardo Cunha Melo foram presos pela Polícia Civil (PC) suspeitos de cometerem os crimes de falsa identidade e falsidade ideológica na tarde desta quarta-feira (19) na passagem Jibóia Branca, em um condomínio do bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo a polícia, o casal supostamente fazia parte de um esquema de obter dados de pessoas e utilizavam documento adulterados para realizar compras em diversos empreendimentos do Brasil. Não foi informado pelas autoridades policiais se mais pessoas podem estar envolvidas no caso.

De acordo com o registro de ocorrência da PC, a Divisão de Investigações e Operações Especiais, através da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes, conseguiu localizar Maria na posse de um objeto que estava no nome de uma pessoa identificada pela polícia apenas com as iniciais M. M.

Ao ser questionada, Maria confessou o crime e disse que estava se passando por outra mulher e que o companheiro dela estaria envolvido no delito. A dupla foi capturada em flagrante e levada para à autoridade policial para realizar os devidos procedimentos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/07:05:53 com informações do portal O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...