Carteira de Trabalho Digital já está sendo feita em Novo Progresso; Veja os detalhes

A Prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comercio, voltaram nesta terça-feira (06/08), o serviço de retirada da Carteira de Trabalho (CTPS) digital.(Foto:Reprodução)

As pessoas interessadas em tirar sua carteira (CTPS), pode se dirigir até a Secretaria de Industria e comercio na Rua da Paz Nº 124 no Bairro Jardim Planalto no horário de expediente das 07h00 as 13h00mn de segunda a sexta-feira.

Carteira de Trabalho e previdência Social

A CTPS é o documento obrigatório para exercício do emprego regido pela CLT, seja na indústria, no comércio ou de natureza doméstica. Suas anotações a autorizam como único documento que reproduz com integridade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas e previdenciários, como o FGTS.

Para retirada da Carteira de Trabalho digital, 1ª via, são necessários os documentos: originais da Cédula de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência com CEP, comprovação obrigatória do estado civil através de Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se casado), com averbação, se for o caso (se separado, divorciado ou viúvo). Para retirada de 2ª via: a mesma documentação da 1ª via, mais: documento que comprove o número de trabalho da carteira de trabalho anterior; BO (Boletim de Ocorrência) em caso de perda, roubo, furto, ou extravio; CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (inutilizada/danificada, nos casos de 2ª via por inutilização). Um alerta: a carteira de habilitação não é aceita como documento de identificação para emissão da CTPS.

Carteiras Prontas

As pessoas que procuraram a secretaria no mês de maio e fizeram suas carteiras , na próxima semana já podem procurar a secretaria para retira-las, informou a secretaria de Industria e Comercio Gisela Brigmann.

