Casal de idosos morre com diferença de cinco minutos

Eles estavam em quartos separados e quando enfermeira foi dar a notícia sobre a morte de um, o outro havia morrido

O casal Delvino Zanco e Maria Soleni Zanco (Reprodução/ Facebook)

O casal Delvino Zanco, de 74 anos, e Maria Soleni Zanco, 72, morreu com apenas cinco minutos de diferença nesta segunda-feira (10), em Passo Fundo (RS), conforme o Hospital São Vicente de Paulo. Eles estavam internados havia cinco dias. Casados há 50 anos, marido e mulher tinham recebido alta, mas retornaram à unidade de saúde.

A neta, Chaiane Zanco, de 24 anos, relatou que os avós estavam em quartos separados, em uma mesma ala do hospital. A mãe de Chaiane e um tio estavam no quarto do avô e receberam a notícia da morte dele, devido a uma parada cardíaca. Nesse instante, uma enfermeira entrou no local para avisá-los de que Maria Soleni havia morrido.

Delvino completou 74 anos nessa segunda-feira. Ele havia descoberto ter leucemia há cerca de dois meses. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a baixa imunidade do paciente resultou num agravamento da pneumonia que ele havia contraído, e o idoso morreu às 9h25 de segunda-feira.

Já Maria Soleni possuía histórico de três casos de acidente vascular cerebral (AVC). Com sequelas, já havia passado por outras internações. Seu estado, segundo a neta, estava delicado, e se complicou nos últimos dias também devido a uma pneumonia. A morte dela foi registrada às 9h30 do mesmo dia que a do marido.

“A gente sabe que é difícil, mas foi bonito (vê-los partindo juntos)”, disse Chaiane ao G1. “Eles sempre ficaram juntos, a vida inteira. Nesses mais de 50 anos, não se separaram nunca. Minha avó ria de tudo, e o vô viveu a vida dele pra fazê-la dar risada. Ele gostava de fazer piadas.”

(Com informações do G1)

