Casal de idosos se conhece no Tinder e encontro virtual vira casamento real

Emilio Bussano, com 90 anos, e Liria Gorordo, com 83 anos, criaram seus perfis no aplicativo com o apoio de suas respectivas famílias – (Foto:Reprodução / Arquivo Pessoal).

Em uma emocionante história de amor, dois idosos argentinos, viúvos e solitários, encontraram a tão desejada companhia na famosa plataforma de relacionamentos, o Tinder. Emilio Bussano, com 90 anos, e Liria Gorordo, com 83 anos, criaram seus perfis no aplicativo com o apoio de suas respectivas famílias.

Logo após ingressarem na plataforma, a vida dos idosos teve uma reviravolta. Ambos receberam inúmeros “likes” e mensagens de admiradores, mas foi o destino que os uniu. Liria, mãe de cinco filhos e viúva pela segunda vez, sentiu-se atraída imediatamente por Emilio, que também havia passado por duas perdas conjugais e tinha dúvidas sobre um novo casamento.

O primeiro encontro foi marcado após longas conversas e telefonemas diários. Liria decidiu viajar 330 quilômetros para encontrar Emilio. Acompanhada por sua filha, a idosa sentiu uma conexão imediata, e a paixão foi compartilhada também por sua neta.

Foi amor à primeira vista, e o casal não hesitou em oficializar a união. Emilio, encantado pela beleza de Liria, propôs morarem juntos em Villa Carlos Paz, em Córdoba, e ela aceitou prontamente. Em julho, o casamento foi celebrado no Cartório de Registro Civil municipal, com uma festa especial em um restaurante em San Antonio de Arredondo.

A alegria e a felicidade transbordam entre os dois. Enquanto Liria é extrovertida, Emilio é mais reservado, mas ambos expressam o carinho e afeto um pelo outro. Para eles, o Tinder é sempre lembrado como o ponto de partida desse lindo relacionamento, que prova que o amor não tem idade nem tempo.

“Ficamos muito felizes juntos. Concordamos em muitas coisas, gostamos de rir, ouvir música e ser o mais feliz possível”, revelou Liria, exultante com o amor encontrado. Emilio, econômico com as palavras, celebra a união com simplicidade: “O importante é estar juntos”.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/15:43:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...