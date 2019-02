Casal de jornalistas morre em acidente de trânsito em GO

No outro veículo envolvido na batida estavam Elísia Ferreira Alves, de 52 anos, que morreu no local, e um homem, que não teve a identidade revelada. Ele sobreviveu ao acidente e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

Leandro era repórter e Mari cinegrafista da TV Rio Verde, emissora de televisão sediada em Rio Verde e afiliada à TV Cultura. Outras três pessoas que estavam em outro carro morreram: João Batista Marçal Filho, de 26 anos, Anderson Goveia de Oliveira, de 22, e Diego da Silva Lucas, de 20. Um quarto passageiro, um adolescente de 17 anos, está internado no Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, em Santa Helena. O estado de saúde dele não foi informado.

