Casal de jovens é achado degolado em Birigui (SP); corpo de mulher tinha indícios de relação sexual

Moradores da região afirmam que bairro pacato está sendo tomado por onda de violênciaUm casal de jovens foi encontrado degolado e com ferimentos no corpo em uma casa na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, na quinta-feira (23).

Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Carolina Batista Fróes, de 22, não tinham antecedentes criminais. O corpo da mulher apresentava ainda indícios de relação sexual pouco antes do crime.

Vizinhos da região onde aconteceu o assassinato não quiseram gravar entrevista com a Record. Mas afirmam que o bairro, que era tranquilo, agora está sendo tomado por uma onda de violência.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência pela irmã de um dos suspeitos. Ele teria ligado para ela e falado sobre o que tinha feito. Ainda não há informações sobre essa pessoa ter sido localizada.

Jimmy e Carolina não moravam na casa onde os corpos foram encontrados. Os moradores do imóvel estão desaparecidos e são procurados.

Fonte: Do R7, com informações da Record / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/11/2023/14:16:11

