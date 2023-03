PMs enviados ao RN devem auxiliar em rondas e são ‘tropa de elite do PA’, diz comandante

Policiais militares do Pará foram para o Rio Grande do Norte ajudar após ataques criminosos — Foto: Nazaré Barra/Segup.

‘Estamos enviando nossa tropa de elite’, afirmou coronel que comanda a PM do Pará. Policiais militares paraenses foram para o Rio Grande do Norte no domingo.

Os policiais militares do Pará enviados ao Rio Grande do Norte devem ajudar com rondas nas ruas da região metropolitana de Natal, informou o comandante-Geral da PM paraense, coronel Dilson Júnior. O estado potiguar está sob ataques criminosos há sete dias.

“Estão indo especialmente para intensificar o policiamento preventivo em Natal e toda região metropolitana. São policiais experientes, todos com cursos de especialização e, com certeza, estamos enviando nossa tropa de elite”, afirmou.

Os 61 policiais militares embarcaram em Belém na tarde de domingo (19). O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou na sexta-feira (17) o envio das tropas. A Força Nacional e tropas de outros estados também foram enviados ao Rio Grande do Norte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), os agentes paraenses devem atuar com a Força Nacional de Segurança, sob a coordenação da Polícia Militar do RN.

“O Pará, depois de ter auxiliado Brasília em janeiro, agora encaminha o efetivo para Rio Grande do Norte, isso demonstra a integração das unidades da federação, para que possamos mostrar ao crime organizado que o Brasil está unido contra o crime”, disse o secretário de Segurança, Ualame Machado.

Questionada pelo g1, a Segup não respondeu se os policiais que estão para a região de Natal são os mesmos enviados à Brasília. Não foi informado também estimativa de permanência da PM paraense nas cidades potiguares.

Desde terça-feira (14), cidades foram alvo de ataques criminosos no Rio Grande do Norte. As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/16:32:50 com informações do Valéria Martins, g1 Pará — Belém

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

