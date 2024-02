Casal é executado a tiros dentro de quitinete no Pará; criança foi poupada

Karina e Paulo Vitor (Foto: Redes Sociais)

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (20) Travessa Oliveira, rua Primeira Rural, no bairro Distrito Industrial de Ananindeua-Pará

Um casal identificado como Karina Rodrigues Pereira, de 19 anos, e Paulo Vitor Monteiro Matos, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (20), travessa Oliveira, rua Primeira Rural, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua.

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam na casa onde moravam, em uma vila de kitnets, quando homens armados chegaram ao local e alvejaram as vítimas. Uma criança que também estava na residência foi poupada pelos executores.

Segundo testemunhas, tudo teria ocorrido por volta de 2h10 da madrugada. Os autores do crime chegaram em uma motocicleta de características não identificadas. Após realizarem os disparos contra o casal, fugiram em direção desconhecida. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Também não há detalhes sobre quem são os assassinos de Karina e Paulo Vitor. A jovem deixa dois filhos pequenos, o menor tem um ano e alguns meses.

l

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/10:45:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...