Casal é executado enquanto bebia em loja de conveniência no Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Civil informou que já deu início às investigações, mas não detalhou a linha de apuração.

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (24) enquanto bebiam na companhia de amigos em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na rodovia Capitão Pedro Teixeira, no bairro Inussun, em Capanema. A Polícia Civil informou que já deu início às investigações, mas não detalhou a linha de apuração.

De acordo com o sargento Augusto, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que conversou com a reportagem do Amazônia, dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e acessaram os fundos do posto. “Eles vieram pela lateral e se aproximaram diretamente do grupo. Os disparos foram direcionados ao casal, feitos quase à queima-roupa. Os outros que estavam bebendo com eles correram”, relatou o policial.

Joelson de Oliveira Lima, identificado como uma das vítimas, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, segundo o sargento. Ele estava sentado quando foi atingido na cabeça e morreu instantaneamente, na mesma posição. Já Mauricélia, a segunda vítima, foi atingida no braço e tentou buscar refúgio dentro da loja de conveniência. “Ela correu para dentro, mas os suspeitos a seguiram e efetuaram novos disparos. Ela morreu na entrada do estabelecimento”, descreveu o sargento Augusto.

O posto de combustíveis é conhecido pelo grande movimento, especialmente nas noites de sexta-feira. No momento do crime, havia outros clientes no local, o que gerou correria e gritos. A Polícia Civil informou que uma equipe da Delegacia de Capanema está responsável pelo caso, mas não divulgou se há suspeitos ou se existe alguma motivação para o crime. Entre as possibilidades investigadas está o histórico criminal de Joelson, que pode ser um ponto de partida. Porém, a polícia ainda não confirma qualquer hipótese oficialmente.

