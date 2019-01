Casal é flagrado fazendo sexo em cobertura de prédio enquanto ‘plateia’ assiste -VEJA O VÍDEO:

Cena ganhou as redes sociais e até um escritório, que parou para ver a cena. (Foto: Reprodução / Twitter)

Um flagra tomou conta das redes sociais nos últimos dias: um casal aparece fazendo sexo em plena luz do dia na cobertura de um prédio, no bairro do Vidigal, no Rio de Janeiro (RJ).

O vídeo com duração de quase meio minuto ganhou as redes sociais, na última sexta-feira (25). O registro foi feito durante o expediente de trabalho, com patrão e funcionários assistindo a cena.

O casal que aparece no vídeo ainda não foi identificado, mas pela música e vídeo já ganharam a fama e os comentários dos internautas.

A publicação tem mais de 20 mil curtidas no Twitter e a maioria delas faz menção ao hit Sexo no Vidigal, que está ganhando a preferência dos cariocas, neste verão.VEJA O VÍDEO:

(DOL)

