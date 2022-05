Casal é preso acusado de maltratar crianças em Canaã dos Carajás

Daiane dos Reis Silva e sua esposa Karla Márcia Gomes Correia foram presas acusadas de espancarem menores. Crianças foram achadas com hematomas no corpo (Foto:Reprodução)

Um casal de mulheres foi preso neste sábado (21) acusado de cometer maus tratos contra duas crianças em Canaã dos Carajás. Daiane dos Reis Silva e sua esposa, Karla Márcia Gomes Correia acabaram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil por investigadores.

As vítimas dos maus-tratos são duas crianças, uma de quatro anos e outra de seis, filhas biológicas de Daiane. O pai das crianças fez a denúncia contra o casal. De acordo com informações, o pai, que mora em Belém, recebeu informações do que estava acontecendo por pessoas próximas e, ao chegar em Canaã, procurou imediatamente as autoridades.

Após a denúncia, a PC buscou o endereço do casal e encontrou as duas meninas com hematomas em todo o corpo.

As duas mulheres foram levadas até a Depol, ouvidas e depois liberadas.

As duas meninas foram acolhidas e entregues ao pai. (Com informações do site Fala Sério)

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2022/07:37:57

