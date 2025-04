(Foto: Reprodução/West Virginia Division of Corrections and Rehabilitation)

Em novembro de 2024, o casal encontrou a bebê de bruços e sem respirar no berço. Eles a levaram imediatamente para um hospital, onde a criança foi declarada morta.

Casal é preso após matar bebê ao usar álcool ‘para acalmar a filha’

Joseph Smith e Angel Talbert, de Gassaway, na Virgínia Ocidental (EUA), foram presos e acusados de homicídio após a morte de sua filha, que apresentou nível fatal de etanol no sangue. Em novembro de 2024, o casal encontrou a bebê de bruços e sem respirar no berço. Eles a levaram imediatamente para um hospital, onde a criança foi declarada morta.

A investigação policial inicial considerava a possibilidade de morte acidental, mas a situação mudou em abril deste ano. O Instituto Médico-Legal detectou níveis fatais de etanol no tecido hepático da menina, levantando suspeitas. Questionados, Joseph e Angel afirmaram que a filha estava saudável e não fazia uso de medicamentos. No entanto, a investigação avançou após o pai confessar que o casal usava álcool nas gengivas e na boca da criança para acalmá-la.

O casal agora enfrenta acusações de homicídio doloso, negligência infantil com resultado em morte e conspiração contra o Estado. De acordo com informações locais, eles podem ser condenados à prisão perpétua. O caso segue em andamento na justiça dos Estados Unidos.

