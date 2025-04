Ativista plus size, Thais Carla faz bariátrica nesta segunda-feira

Foto Reprodução|A dançarina e ativista plus size, Thais Carla, realizou uma cirurgia bariátrica na manhã desta segunda-feira (28), num hospital particular de Salvador (BA).

Segundo informações iniciais do portal LeoDias, a ex-dançarina do programa “Legendários” decidiu passar pelo procedimento para ter mais saúde e em busca de bem-estar.

O marido e empresário da influenciadora digital, Israel Reis, confirmou que ela passou pela bariátrica e que o seu estado de saúde é positivo.

Carla, que ficou conhecida pelo ativismo contra o estigma e preconceito da obesidade, já tinha começada um processo de emagrecimento desde novembro de 2024. Por conta disso, ela sofreu críticas nas redes sociais. Mesmo assim, ela chegou a perder cerca de 30 kg em apenas cinco meses. Nesta busca, ela incluiu caminhada com as filhas, academia e reeducação alimentar.

Numa entrevista recente à revista Marie Claire, a dançarina afirmou que estava buscando ter um novo estilo de vida e mais energia para brincar com as filhas, Eva, de 4 anos, e Maria Clara, de 7, e enfatizou: “Isso que estou vivendo agora não é uma obrigação, é um estilo de vida que escolhi para mim”.

A influenciadora é bailarina desde a infância e conseguiu fundar sua própria escola de dança quando ainda era adolescente. Por conta da sua habilidade, ele ganhou destaque e participou os balés de grandes programas de televisão do Brasil, como o “Legendários”, liderado por Marcos Mion, na Record.

Com a perda de peso de Thais Carla, esta será uma oportunidade para ela fazer o que tanto ama de forma saudável, já que ela contou que ficou cansada quando participou do vídeo de divulgação da música “Energia de Gostosa”, de Ivete Sangalo.

