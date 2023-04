Casal é preso pela PRF com mais de 14 kg de maconha dentro de ônibus, na rodovia Transamazônica

Casal é preso pela PRF com mais de 14 kg de maconha dentro de ônibus, na BR 230 – (Foto: Reprodução /PRF)

Prisão aconteceu na manhã de sábado (08), no Km 997 da Rodovia

Após a prisão, o casal e a droga foram levados à Delegacia de Polícia de Rurópolis.

O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal de Santarém-PA, durante a Operação de Semana Santa 2023, realizava patrulhamento tático na Rodovia Transamazônica (BR 230) quando equipe decidiu realizar comando de fiscalização a ônibus intermunicipais de passageiros, por volta das 08h30 de sábado, dia 08 de abril, no Km 997 da rodovia, em Rurópolis – Pará. Ao fiscalizar um ônibus com destino ao município de Marabá-PA, foram identificados 02 ocupantes, sendo 01 homem de 34 anos natural do estado do Amazonas e uma Mulher de 27 anos também natural do mesmo estado.

Durante fiscalização mais detalhada os policiais encontraram 2 mochilas e verificaram que, dentro de cada bolsa tinha 06 tabletes no total de 12 tabletes nas 02 bagagens de mão.

Ocorre que, durante o desenrolar da ocorrência foi constatado que as 02 mochilas pertenciam aos dois indivíduos ora mencionados, e que a substância dentro das bagagens trata análoga à maconha, totalizando 14 quilos e 190 gramas da substância entorpecente.

Ainda em conversa com os dois viajantes, ambos afirmaram que iriam desembarcar em Marabá.

Outra informação é que a jovem já foi presa pela Polícia Federal pelo mesmo crime, quando também tentava transportar drogas de avião de Manaus para Fortaleza-CE.

Diante da conduta delituosa foi dada voz de prisão para ambos pelos crimes previstos nos artigos 33 (Tráfico de Drogas) e artigo 35 (Associação para o Tráfico) da Lei de drogas.

Os dois foram conduzidos para à Polícia Judiciária do município de Rurópolis a fim de serem apresentados para o Delegado de Polícia para que as sanções penais sejam a eles aplicadas.

A PRF informou que foi feito o uso de algemas, presentes os requisitos conforme a Súmula Vinculante n° 11 e Decreto 8.858/2016.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/04/2023/07:56:29 com informações da PRF

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...