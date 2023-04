FAB – Operação conjunta destrói aeronave em garimpo ilegal

A operação noturna foi deflagrada logo após o horário de desativação dos corredores legais (Foto:Reprodução FAB)

Na primeira ação de combate ao tráfego aéreo ilegal após a desativação dos corredores aéreos legais nas Terras Indígenas Yanomami (TIY), uma operação conjunta entre as Forças Armadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) destruiu uma aeronave em solo e prendeu dois homens em uma pista clandestina de garimpo ilegal, a sudeste de Surucucu (RR), próximo à fronteira com a Venezuela.

Deflagrada a partir de ações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR), os agentes pousaram na localidade, na noite dessa quinta-feira (06/05), em um helicóptero da Marinha do Brasil (MB), utilizando um equipamento de visão noturna chamado NVG (do inglês, Night Vision Goggles).

Em uma ação rápida e efetiva, os agentes prenderam os suspeitos e incendiaram a aeronave. Após a neutralização, a equipe retornou para Boa Vista (RR), onde os dois indivíduos foram entregues às autoridades policiais competentes.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2023/07:56:29 com informações do Comando Operacional Conjunto Amazonia

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Fotos: Comando Operacional Conjunto Amazônia

Curtir isso: Curtir Carregando...