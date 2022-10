Pará registra três decapitações em oito dias; veja os casos

O primeiro crime do tipo nesse intervalo de tempo aconteceu em Belém, no bairro do Guamá – (Foto:Marcio Nagano / O Liberal) .

Um caso registrado em Altamira, sudoeste do Pará, nesta quinta-feira (20), o terceiro envolvendo decapitação em oito dias no Estado. O primeiro crime do tipo nesse intervalo de tempo aconteceu em Belém, no bairro do Guamá.

O corpo de um jovem foi encontrado decapitado na madrugada do dia 12 de outubro, na esquina entre as passagens João de Deus e Pinheiro. O rapaz não teve identidade nem idade reveladas. Ele apresentava várias lesões pelo corpo, possivelmente provocadas por arma branca.

A Polícia Civil informou que a morte é investigada pela Divisão de Homicídios: “Perícias foram solicitadas no local e diligências estão sendo feitas para apurar motivação e autoria do crime”, afirmou em nota.

Seis dias depois, no dia 18 de outubro, outro corpo foi encontrado sem a cabeça, desta vez no município de Paragominas, sudeste do Pará. Ele foi identificado como sendo de Raimundo Nonato, foi localizado na Rodovia dos Pioneiros.

A motivação e autoria do crime também é desconhecida e seguem investigadas pela Divisão de Homicídios (DH) da 13° seccional de Paragominas.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/17:33:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...