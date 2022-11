Casal é preso por tráfico de drogas enquanto fazia amor no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

12/11/2022

Rosivaldo teria ido buscar Edna numa motocicleta. A viatura com os policiais viu eles trafegando pelo bairro do Rio Verde em atitude suspeita. Uma ordem para que eles parassem foi dada e o casal desobedeceu.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na Seccional de Parauapebas, Edna admitiu que Rosivaldo foi envolvido com o tráfico no passado, mas alegou que pensava que ele tinha “largado essa vida”, “por isso estava disposta a dar uma nova chance para ele”.

Foram apreendidas uma balança de precisão, nove porções de crack, maconha, um rolo de fita, R$ 1.729, dois aparelhos de telefone celular, um cordão de cor amarela com pingente, uma pulseira de cor amarela, três anéis de cor amarela, três relógios de pulso, uma caixa portando liga de embalagem, um canivete, uma lanterna, um porta-cédulas contendo documentos do suspeito, duas facas e quatro munições intactas de revólver calibre 38.

O motivo do “empata” aconteceu porque os policiais apuravam uma atitude suspeita do casal, que não reagiu a uma ordem de comando da guarnição, enquanto seguiam de motocicleta para o quitinete onde o “date” rolava.

A tentativa de voltar com o ex-namorado não deu muito certo para Edna Gonçalves Ferreira, idade não divulgada. E o pior: o “flashback” que o casal iria ter na tarde desta sexta-feira (11), em Parauapaebas, sudoeste paraense, se deu em um péssimo momento. A Polícia Militar bateu na porta no exato momento em que ela e Rosivaldo da Silva Santos já estavam na cama, prontos para se amar.

