Prefeito assina ordem de serviço para construção do Aeroporto de Novo Progresso (PA), será pavimentada e iluminada

Foi assinada na manhã deste sábado, 12 de novembro de 2022, a Ordem de Serviço para o início das obras do aeroporto municipal. A cerimônia de assinatura aconteceu com a presença do Prefeito Gelson Dill (MDB), vice-prefeito Marconi, Secretários, sociedade civil e Vereadores.

A importância do transporte aéreo para a saúde e a economia local foi destacada pelo Prefeito Gelson Dill.

O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, afirmou que parcerias com o governo do Estado são importantes para o desenvolvimento do município. “O governador Helder é um grande parceiro. Demostrou isso na entrega de maquinários no ano passado, e agora beneficia nosso município com diversas ordens de serviço, entre elas a pavimentação da pista do aeroporto municipal”, destacou o prefeito. “Dill ainda destacou os avanços que o município vem alcançando, evidenciando as obras que vêm sendo construídas”.

Aeroporto

A obra prometida pelo Governado Helder Barbalho (MDB), Novo Progresso, receberá recursos para pavimentação da pista de pouso e decolagem do aeródromo municipal. A parceria do governo do Estado com a prefeitura envolve investimento superior a R$ 13 milhões, firmada em 8 de junho de 2022. O aeródromo receberá ainda iluminação, para operar sem interrupções. A obra será construída pela empresa VF Gomes.

Governador Helder Barbalho

Em junho de 2022, o governador do Pará, Helder Barbalho, visitou a cidade de Novo Progresso e na oportunidade destacou a importância do investimento para a economia local, visando novos investidores que precisam de um local para pouso e também a relevância que as melhorias podem trazer para o transporte aéreo de pacientes.

“Quero festejar o conjunto de convênios firmado hoje entre governo do Estado e Prefeitura de Novo Progresso. Mas um é especial, que o Gelson (prefeito) me pediu: o aeroporto, que para alguns parece algo distante. Pode alguém fazer um questionamento: o que eu ganho com o aeroporto? É só pra quem tem dinheiro ou avião? Não. Um aeroporto salva vidas, e estamos garantindo um aeroporto pavimentado, com iluminação para operar nas 24 horas, que pode também transportar pacientes que precisam de atendimento fora do município.

Além disso, quando um empresário pensa em investir em um município, ele pergunta: tem aeroporto? Justamente porque ele precisa. Mas não é o mais importante. Quando vem o empresário, se abre uma operação empresarial, e isso gera emprego, e com emprego vem a renda que tanto o trabalhador precisa para colocar comida na mesa”, explicou Helder Barbalho.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/11/2022/11:35:07

