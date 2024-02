Casal é resgatado do topo de shopping em Belém- Pará; Vídeo

Um homem e uma mulher foram resgatados por bombeiros na tarde deste sábado (03).

m momento de tensão tomou conta dos moradores de Belém na tarde deste sábado (03). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um casal correndo um grande perigo no topo de um dos prédios mais conhecidos da cidade.

Um homem e uma mulher foram resgatados do topo de um shopping localizado no bairro do Umarizal, em Belém. É possível ver que o casal está abraçado, no terraço do alto do prédio enquanto conversam com bombeiros.

Neste mesmo local, outros casos de pessoas que se jogaram ou tentaram se jogar já foram registrados. Como medida de segurança, o shopping instalou redes de proteção e guarda-corpos para evitar maiores incidentes do lado de dentro do prédio.

Em contato com o DOL, o Corpo de Bombeiros Militares do Pará (CBMP) informou que a “corporação dos Bombeiros trabalhou brilhantemente para preservar a vida das pessoas que envolvidas no caso”. A reportagem também enviou pedido de informações à administração do shopping, mas até o momento não recebeu respostas. A matéria se mantém aberta às atualizações com um comunicado do estabelecimento comercial.

Vídeo:

casal é resgatado do topo de shopping em Belém

Leia mais:https://t.co/jvb24RavXp pic.twitter.com/uk8E5cJbzc — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 4, 2024

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/06:50:29

