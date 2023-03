Casal nu é filmado ‘passeando’ por ruas de Goiânia e vandalizando salão de beleza; vídeo

Suspeitos deveriam estar sob o efeito de drogas no momento do crime, segundo a polícia. Casal causou prejuízos materiais a loja, mas não furtou nenhum objeto do local.

Um casal foi filmado “desfilando” completamente pelado após vandalizar um salão de beleza, no Setor Sul, em Goiânia (vídeo abaixo). Segundo a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na manhã deste domingo (26), mas até o início da noite ninguém havia sido preso. A corporação acredita que os suspeitos estavam sob o efeito de drogas no momento do crime.

Como o homem e a mulher não foram localizados, o g1 não conseguiu localizar as defesas deles para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.

Conforme mostram as imagens de câmeras de segurança, a dupla quebrou a vidraça do estabelecimento para conseguir entrar no local, mas apesar do prejuízo material, nada foi levado do salão, de acordo com a PM.

No vídeo, é possível ver que um homem, que filmou a ação enquanto passava pelo local de carro, questiona o casal perguntando se eles “estavam de boa” e, então, é respondido por um dos suspeitos.

“Tamo e vocês, estão de boa?”, disse o homem que estava nu.

Mesmo após o questionamento, a dupla continua caminhando como se nada estivesse acontecido, conforme o vídeo, até serem novamente questionados, mas desta vez pelo motivo de estarem andando pelados pela cidade.

Neste momento, a mulher responde, de forma não coerente, que estavam procurando pela mãe dela. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

Casal nu é filmado ‘passeando’ por ruas de Goiânia e vandalizando salão de beleza pic.twitter.com/R4c2v13Sht — Max Ribeiro (@max_ribe_29) March 27, 2023

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/06:11:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...