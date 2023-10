Casal que tomava conta de fazenda na zona rural de Oriximiná é morto a golpes de motosserra; polícia investiga

Corpos das vítimas removidos por bombeiros civis — Foto: Divulgação

Segundo informações que chegaram à polícia, os suspeitos cortaram as vítimas quando ainda estavam vivas.

Um duplo homicídio foi registrado na tarde de domingo (8), na zona rural do município de Oriximiná, no oeste do Pará, em uma localidade conhecida como Igarapé Preto. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos do crime teriam utilizado um motosserra para assassinar as vítimas, que trabalhavam como caseiros em uma fazenda. Uma pessoa conseguiu escapar dos assassinos e pediu ajuda.

O chefe operacional da Defesa Civil de Oriximiná, Jelson Araújo Sena, informou que uma equipe de bombeiros civis realizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo ele, foram identificados cortes profundos nos corpos e membros decepados. Os suspeitos, com requinte de crueldade, cortaram as vítimas ainda vivas.

Ainda não está claro o que motivou o crime, mas informações preliminares indicam que os suspeitos teriam sido contratados pelo dono da fazenda, onde as vítimas trabalhavam, para construir uma cerca.

Em nota, o Superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, Jardel Guimarães, informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o duplo homicídio ocorrido em uma fazenda na comunidade de igarapé Preto.

O delegado informou também, que já estão sendo ouvidas testemunhas que possam esclarecer as circunstâncias do fato, assim como, estão sendo realizadas diligências para identificar e prender os autores desse bárbaro crime.

