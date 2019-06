Caseiro de fazenda é morto mulher segura corpo 15 dias dentro da casa na área rural em Novo Progresso

O caso aconteceu em uma fazenda na vicinal Marajoara, distante 70 km da cidade de Novo Progresso.

Nesta quinta-feira(27) o dono da fazenda esteve na propriedade e ficou surpreso com o que viu.

Segundo o proprietário que preferiu não se identificar, ao chegar na fazenda com alimentos para os trabalhadores, deu de encontro com o cadáver enrolado na lona plástica dentro da casa dos caseiros.

Conforme relatos da esposa do morto (dona. Maria) -para policia- o esposo foi morto a tiros na sua frente há 15 dias, por outro trabalhador da fazenda, que após matar o marido se evadiu do local. Maria então preferiu enrolar o cadáver e deixa-lo no dentro de casa , enrolou no plástico para diminuir mal cheiro, ela alegou a distancia e não ter vizinhos e como se locomover,disse.

O dono da fazenda Santo Antonio, relatou a policia que o casal trabalhava com ele, cuidava nos animais e cultivava a terra, que o esposo de Maria, era conhecido por Tatú.

A polícia Militar e civil saíram em diligencia ainda na tarde desta quinta-feira (27) até o local para remover o corpo, onde vai passar por corpo delito e pericia externa.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO.

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...