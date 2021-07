Governo anuncia que revisará cerca de 170 mil benefícios por incapacidade temporária até dezembro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As convocações serão iniciadas na próxima semana, por meio de cartas simples, ou ainda por meio da rede bancária, comunicação eletrônica ou edital em diário oficial. “Todos os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos sanitários serão observados, como já vem ocorrendo desde a retomada do atendimento presencial nas agências. São medidas de distanciamento, sanitização dos ambientes, usos de EPI, ventilação e circulação de pessoas”, diz o ministério.

“O segurado que receber a notificação deverá solicitar, em até 30 dias após a convocação, o agendamento da perícia médica revisional no site do INSS no botão ‘Agende sua Perícia Médica’ ou pela Central 135. Quem não fizer o agendamento terá o benefício suspenso”, alerta a pasta em nota.

