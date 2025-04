Caseiro é morto a pauladas no Pará

Francisco Nascimento | Foto: Redes Sociais Foto: Reprodução /Redes Sociais

Francisco Nascimento foi atacado enquanto estava sentado em uma cadeira, em uma chácara, localizada às margens do Rio Geladinho, próximo ao Bairro São Félix Pioneiro, no Núcleo São Félix-Morada-Nova.

No início da tarde desta segunda-feira (21), o caseiro, identificado como Francisco Izaias do Nascimento, de 55 anos, conhecido como “Doutor”, foi encontrado morto às margens do Rio Geladinho, em uma região de chacreamento, próximo ao Bairro São Félix Pioneiro, no Núcleo São Félix-Morada-Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Devido a rigidez cadavérica, o crime pode ter sido cometido na noite deste domingo (20).

Segundo as primeiras informações, a vítima foi atacada a golpes de pedaço de madeira enquanto estava sentada embaixo de umas árvores no quintal da casa onde morava. Nos finais de semana, próximo à chácara, acontecem festas com a presença de centenas de pessoas oriundas de todos os cantos de Marabá. Só uma ponte separa o local da festa do lugar onde Francisco Nascimento foi trucidado a pauladas.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela Polícia Civil, mas o assassinato poderá ter sido cometido por alguém conhecido do caseiro, porque ninguém sai de casa para executar um crime, utilizando um pedaço de pau. A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para realização de exames periciais forenses. A bruxa esteve solta em Marabá neste feriadão de 2025.

A Delegacia de Homicídios está investigando o caso, mas a pessoa que tiver alguma informação sobre o paradeiro do assassino de Francisco Nascimento poderá repassá-la para o número 181 e terá sua identidade mantida em sigilo, ou melhor, a pessoa não precisa se identificar para fornecer os detalhes do criminoso para a Polícia Civil de Marabá.

