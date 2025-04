Concurso da Polícia Federal 2025: edital sai em maio e provas serão em julho

Foto: Reprodução | As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho de 2025.

Foi confirmado para o dia 20 de maio o lançamento do novo edital da Polícia Federal, um dos concursos mais esperados do ano. Organizado pela banca Cebraspe, o certame ofertará 1.000 vagas para cargos de nível superior, com remuneração inicial que pode ultrapassar R$ 26 mil, a depender do cargo.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Agente de Polícia Federal (630 vagas), Escrivão de Polícia Federal (160 vagas), Delegado de Polícia Federal (120 vagas), Perito Criminal Federal (69 vagas), Papiloscopista Policial Federal ( 21 vagas).

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho de 2025. O cronograma completo também já foi divulgado e inclui exame de aptidão física (TAF) em setembro, avaliações médicas e psicológicas, prova oral para o cargo de delegado, além de curso de formação e nomeações, com previsão para início em 2026.

Para quem sonha em integrar a Polícia Federal, este é o momento de organizar os estudos. O concurso contará com etapas rigorosas e alto nível de exigência, sendo essencial iniciar desde já um plano de preparação estratégico, com foco nas disciplinas básicas e específicas de cada cargo.

Além disso, é recomendável acompanhar simulados e revisões periódicas, além de buscar materiais atualizados, especialmente em cursos especializados. E lembre-se: aqueles que estão adiantados nos estudos têm mais vantagens na competição.

