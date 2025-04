Jovem é amarrado e morto a golpes de faca no Pará

Foto: Reprodução | Vítima foi executada dentro de um quarto, nesta segunda-feira (21), no Bairro Km 7, no Núcleo Nova Marabá.

Na tarde desta segunda-feira ((21/4/, feriado do Dia de Tiradentes, o corpo de um jovem foi localizado sem vida, no interior de uma residência, localizada no Bairro Km 7, no Núcleo Nova Marabá, com sinais de ferimentos provocados por arma branca, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, nas proximidades de uma igreja evangélica.

A vítima, cujo nome ainda não foi divulgado pelas autoridades policiais, aparentava ter entre 20 a 30 anos de idade. Ele teve as mãos amarradas para trás e presas à cintura por uma corda preta. O corpo do rapaz estava sem camisa, apresentava diversas perfurações a golpes de faca, ficou caído com a cabeça na cama e o restante do cadáver estirado no piso do quarto, envolto em uma enorme poça de sangue.

Ao lado do corpo foram encontradas latas de cerveja. Esta pista poderá levar a Polícia Civil a identificar os assassinos, pois tudo leva a crer que o homicídio foi praticado por alguém que estava consumindo bebida alcoólica com a vítima. A Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar o local de crime e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o cadáver para realização de perícia médica.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/09:40:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...