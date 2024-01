Caso de paraense Kat Torres é lembrado no BBB 24; entenda

BBB 24: Yasmin Brunet é envolvida com tráfico de mulheres? Relembre polêmica com paraense Kat Torres.

No quarto Gnomo do BBB 24, Giovanna Pitel, conversou com Fernanda, relembrou caso de haters e informações falsas divulgadas sobre Yasmin Brunet ter relação com tráfico humano.

Na manhã desta quarta-feira (10), as sisters Giovanna Pitel e Fernanda do Big Brother Brasil 24 tocaram em um assunto desagradável para Yasmin Brunet: o envolvimento do nome da modelo em fake news sobre tráfico humano. No quatro Gnomo, Fernanda disse que viu apenas pessoas falando mal Yasmin nas redes sociais com “fofocas pesadas.”

“Eu nunca vi elogio, não. Nas minhas redes sociais, as pessoas que sigo, sei lá, o meu algoritmo, eu só vi gente malhando a Yasmin, fofoca pesada, falando mal real”, comentou Fernanda.

Em resposta, Pitel relembrou o suposto caso de tráfico humano: “Vivem falando que ela trafica mulheres”, Fernanda disse que não viu esse caso e, então, a outra sister confirmou. “Ela [Yasmin] disse que a pior coisa que aconteceu foi terem a acusado de um esquema internacional de tráfico de mulheres”, falou Pitel.

“Que papo maluco é esse?”, questionou Fernanda. “Ela parou uma live pra ajudar a menina que estava pedindo ajuda para sair do país. Aí ela falou: ‘Fala comigo, que eu vou te ajudar’. Só que a mulher que estava sequestrando, parece, não gosta dela. Ela não conhece a mulher e a mulher odeia ela, odeia mesmo. Odeia, disse que a Yasmin imita ela em tudo e que a Yasmin ela realmente [faz] tráfico de mulheres”, explicou Pitel.

Segundo Giovanna Pitel, fez sentido para a internet, na época, a mãe de Yasmin – Luíza Brunet – ter uma empresa de fachada de defesa de mulheres e, por trás, ter esquema de tráfico humano. “A mãe de Yasmin é enjoativa na luta de direito para as mulheres”, destacou a sister.

Quem é Kat Torres?

No final de setembro de 2022, a guru paraense Katiuscia Torres, conhecida como Kate A Luz ou Kat Torres, foi acusada de tráfico humano. Letícia Maia Alvarenga e Desirrê Freitas foram levadas pela guru aos Estados Unidos para trabalharem como influencers, mas, devido à falta de contato com familiares e amigos, a família das jovens suspeitavam de seita, rede de prostituição ou tráfico humano.

O que aconteceu com Letícia e Desirrê?

Foi descartado pela Polícia Civil, no final de outubro de 2022, que Letícia Maia Alvarenga seria vítima de tráfico humano e rede de prostituição após análise de imagens publicadas pela jovem nas redes sociais, contato com a Polícia Federal e diligências com base nas denúncias dos pais dela. Ela chegou a afirmar que foi vítima de abuso do pai quando tinha 15 anos, o que foi negado em depoimento.

A suspeita é de que Letícia, junto com Kat Torres, esteja envolvida em casos de aliciamento de mulheres, levando-as aos Estados Unidos.

Letícia e Desirrê Freitas foram detidas no Condado de Cumberland, na Carolina do Norte. As jovens e a paraense Kat Torres seriam deportadas ao Brasil, de acordo com informações divulgadas em novembro de 2022. Segundo o G1, o Ministério das Relações Exteriores estaria oferecendo assistência cabível a elas. Mais informações não foram divulgadas na época.

O que Yasmin Brunet tem a ver com o caso?

Yasmin Brunet foi citada por Letícia em outubro de 2022 em vídeo publicado. Supostamente, Letícia teria fugido do cativeiro onde estava nos Estados Unidos e disse que a modelo estava envolvida com tráfico de mulheres: “Gente, gente, eu estou tentando aqui a ajuda de vocês. Eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando, por favor, a Desirré está em perigo a Yasmin Brunet está com ela lá.”

De acordo com Desirrê, Letícia conseguiu lhe passar o telefone. “É verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de traficar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, acreditava em tudo que ela falava, eu achava ela maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui ia me dar fama e riqueza e tudo isso aconteceu”, falou a jovem.

Após alguns dias, Letícia utilizou as redes sociais para dizer que estava tudo bem e que, na verdade, o nome de Yasmin foi usado porque não gostou da acusação da modelo de Kat Torres aliciar mulheres para trabalharem nos Estados Unidos: “A gente não teve escolha e foi obrigado a começar a fazer deboche e piada com o caso, e já que a Yasmin estava incriminando a Kat e o Luiz Bacci, da Record TV, também, começamos a incriminar eles pra eles verem como é ser inocente de algo e ver a sua vida virar esse curso que está.”

Onde está Kat Torres?

A paraense Kat Torres está presa e, em maio de 2023, teve o segundo pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela é acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de tráfico humano e trabalho análogo à escravidão.

