Oficial! CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira

Treinador será apresentado à imprensa na próxima quinta-feira (11), na sede da CBF.

Agora é oficial! O técnico Dorival Júnior foi anunciado nesta quarta-feira (10), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como o novo técnico da Seleção Brasileira. A apresentação oficial está marcada para esta quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Com 61 anos de idade, Dorival Júnior será acompanhado por uma equipe técnica composta pelos auxiliares Lucas Silvestre – filho do treinador – e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende.

O novo treinador, que era o principal alvo da CBF após a demissão de Fernando Diniz, recebeu os primeiros contatos de Ednaldo nos últimos dias e ficou impressionado com as propostas apresentadas. Sempre nutrindo o sonho de comandar a Seleção, Dorival Júnior não hesitou em aceitar a oportunidade, apesar das incertezas relacionadas às disputas políticas dentro da CBF.

Substituindo Fernando Diniz, que permaneceu à frente da Seleção por apenas seis jogos, com dois triunfos, um empate e três derrotas, Dorival Júnior assume a responsabilidade de liderar o Brasil no ciclo que antecede a próxima Copa do Mundo. A mudança ocorreu após a volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da confederação na última quinta-feira.

