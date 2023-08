Caso raro de duas apostas vencedoras da Mega-Sena em MT é o único em 5 anos, diz Caixa

Estabelecimento onde os jogos foram realizados — Foto: Anderson Hentges

Em dez anos de sorteio, ocorreram apenas cinco casos em que duas apostas ou mais foram sorteadas na mesma lotérica, sendo o último caso registrado na Bahia.

As duas apostas que venceram a Mega-Sena na mesma cidade é o único caso registrado em cinco anos, segundo a Caixa Econômica Federal. O fenômeno ocorreu em Sinop (MT), no sorteio realizado no sábado (12), que pagou um prêmio total de R$ 116.232.513,11, dividido entre quatro jogos. Cada bilhete sorteado levou R$ 29 milhões.

Ainda de acordo com a Caixa, em dez anos de sorteio, ocorreram apenas cinco casos em que duas ou mais apostas foram sorteadas na mesma lotérica. O último registro foi na Bahia, em 2018. Confira abaixo:

As duas apostas de Mato Grosso foram feitas presencialmente na “Lotérica Sinop”, no entanto, como os funcionários não têm acesso à identidade dos clientes, ainda não se sabe quem foi o sortudo, informou a Caixa.

O matemático Felipe Kurtz contou ao g1 que esse é um fenômeno muito difícil de ocorrer.

“Primeiro que ganhar na Mega-Sena já não é algo fácil, pois há inúmeras possibilidades de preenchimento. Dentro da matemática, denominamos isso de Combinação Simples, uma vez que não há repetição de números sorteados e não é determinante a ordem com a qual ocorre o preenchimento”, disse o especialista

Conforme as suposições do matemático, a probabilidade de algo assim ocorrer é de 0,000000000000000038%, aproximadamente.

Duas apostas, mesmo ganhador… será?

A gerente da lotérica onde as apostas foram feitas acredita que o prêmio tenha saído para a mesma pessoa.

“Conversando com meu patrão, acreditamos que foi uma aposta que o cliente esqueceu que tinha apostado e acabou repetindo o jogo, porque é muita coincidência. Foi uma aposta simples de R$ 5, com seis números marcados e certeiros”, disse a gerente Marlucia Alves.

Marlucia também relatou que essa é a primeira vez que apostas na Mega-Sena realizadas no local levam o prêmio principal.

Último ganhador em MT

A última aposta vencedora da Mega-Sena em Mato Grosso ocorreu em maio deste ano, no município de Itanhangá, a 447 km de Cuiabá. O ganhador do prêmio fez uma aposta simples de R$ 5 e levou sozinho R$ 43,2 milhões. A informação foi confirmada pela Caixa.

Segunda a Caixa, o maior prêmio da loteria a sair na cidade, até então, foi uma aposta feita na Quina, em 2019, que levou cerca de R$ 50 mil.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.

